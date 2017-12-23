"Манчестер Юнайтед" за 15 минут долетел на матч против "Лестера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил добраться на самолете на матч 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера", сообщает Daily Mail. Вся команда в пятницу долетела до Лестера за 15 минут на частном самолете. При этом до начала встречи еще оставалось 28 часов.

Таким образом Моуринью хотел избежать проблем с тем, чтобы вовремя добраться до Лестера. Ранее после поражения от "Бристоль Сити" (1:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги команда не могла вылететь из-за задержки самолета.

Отметим, что расстояние от Манчестера до Лестера составляет около 150 километров.

Матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" состоится 23 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.