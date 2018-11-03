"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Борнмута"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Борнмут" в матче 11-го тура чемпионата Англии (2:1). Победный гол на 90+2-й минуте забил нападающий Маркус Рэшфорд.

"Красные дьяволы" набрали 20 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. "Борнмут" с таким же количеством баллом располагается на 6-й строчке.

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11-й тур

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)

Голы: Уилсон, 11 (1:0). Марсьяль, 35 (1:1). Рэшфорд, 90+2 (1:2).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 68), Брукс, Станислас (Сермен, 90+1), Фрэйзер (Айб, 74), Уилсон.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Янг, Мата (Эррера, 56), Погба, Матич, Фред (Рэшфорд, 56), Санчес (Лингард, 78), Марсьяль.

Предупреждения: Шоу, 54. Лерма, 58. Станислас, 63. Уилсон, 65. Янг, 82. Смит, 83. Рэшфорд, 90+3.

Судья: Тирни.

03 ноября. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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