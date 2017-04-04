"Манчестер Юнайтед" вырвал ничью в матче с "Эвертоном"

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сумел избежать поражение от "Эвертона" – 1:1. Счет в матче на 22-й минуте открыл защитник гостей Фил Ягелка. Но на 94-й минуте нападающий хозяев Златан Ибрагимович поразил ворота соперников, реализовав пенальти.

В параллельной встрече "Уотфорд" дома обыграл "Вест Бромвич" – 2:0. Голами отметились нападающие М'Бей Ньянг и Трой Дини.

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31-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" – 1:1 (0:1)

Голы: Ягелка, 22 (0:1). Ибрагимович, 90+4 – с пенальти (1:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг (Шоу, 65), Рохо, Байи, Блинд (Погба, 45), Лингард, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллаини, Эррера, Рэшфорд, Ибрагимович.

"Эвертон": Хоэль Роблес, Холгейт, Ягелка, Э.Уильямс, Бэйнс, Бэрри, Дэйвис, Гуйе, Миральяс (Пеннингтон, 67), Лукаку, Баркли (Калверт-Льюин, 80).

Предупреждения: Гуйе, 45. Бэрри, 54. Янг, 57. Дэйвис, 88. Хоэль Роблес, 90+2.

Удаление: Э.Уильямс (Эвертон), 90+3.

Судья: СУОРБРИК (Англия).

4 апреля. Манчестер. Стадион Old Trafford.

"Уотфорд" – "Вест Бромвич" – 2:0 (1:0)

Голы: Ньянг, 13 (1:0). Дини, 49 (2:0).

"Уотфорд": Гомес, Предль (Янмат, 45+3), Бритос, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли, Дукуре, Амрабат (Мариаппа, 69), Дини, Ньянг (Саксесс, 79).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи (Моррисон, 56), Ньом, Доусон, Флетчер, Брант, Ливермор (Рондон, 61), Шадли, Робсон-Кану, Макклин (Филлипс, 46).

Предупреждения: Бритос, 40. Робсон-Кану, 43. Макклин, 45+6. Ливермор, 58. Ньянг, 69. Ньом, 83.

Удаление: Бритос, 65.

Судья: Тирни.

4 апреля. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.