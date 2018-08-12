"Манчестер Юнайтед" впервые введет должность спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" планирует ввести должность спортивного директора, информирует The Guardian. Ожидается, что назначение произойдет после завершения текущей реструктуризации клуба. У "МЮ" никогда за всю 140-летнюю историю не было должности спортивного директора, который станет связующим звеном между руководством и главным тренером.

Ранее появилась информация, что между главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью и исполнительным директором Эдом Вудвордом произошел конфликт из-за трансферов. Португальский специалист якобы недоволен тем, что в клуб не приобрели нового центрального защитника.