"Манчестер Юнайтед" вернул из аренды Бортуик-Джексона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Кэмерон Бортуик-Джексон, выступавший за "Лидс" на правах аренды, досрочно вернулся к "красным дьяволам", сообщает пресс-служба манкунианцев. Футболист перешел к "белым" в августе 2017 года, соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне 20-летний англичанин провел за "Лидс" один матч в чемпионшипе и результативными действиями не отметился.