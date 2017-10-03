"Манчестер Юнайтед" в январе начнет переговоры с Езилом

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Independent. "Красные дьяволы" в январе планируют начать переговоры по трансферу 28-летнего игрока.

Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью уверен, что ему удастся уговорить хавбека перейти в его команду из-за опыта их совместной работы в "Реале".

Действующий контракт Езила с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года. Сообщается, что переговоры о новом соглашении зашли в тупик, сам игрок тоже не хочет оставаться в клубе.

В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.