"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Челси" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 1:0. Автором единственного гола стал Нголо Канте. При этом гости уже на 35-й минуте остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Андер Эррера.

По ходу встречи также произошла небольшая стычка между двумя главными тренерами Антонио Конте и Жозе Моуринью. Фанаты лондонцев в начале игры скандировали обидные кричалки в адрес португальца.

Следующий соперник "Челси" определится позднее в результате жеребьевки. Полуфинальные поединки пройдут 22 и 23 апреля на "Уэмбли".

Кубок Англии

1/4 финала

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 (0:0)

Гол: Канте, 51.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас, 81), Диегу Коста (Батшуайи, 90+4), Азар.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Рэшфорд, Мхитарян (Феллаини, 37), Янг (Лингард, 81).

Предупреждения: Эррера, 20. Янг, 79. Диегу Коста, 87.

Удаление: Эррера, 35.

Судья: Оливер.

13 марта. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж"

Трансляция матча "Челси" - "МЮ"