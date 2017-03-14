"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Челси" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 1:0. Автором единственного гола стал Нголо Канте. При этом гости уже на 35-й минуте остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Андер Эррера.
По ходу встречи также произошла небольшая стычка между двумя главными тренерами Антонио Конте и Жозе Моуринью. Фанаты лондонцев в начале игры скандировали обидные кричалки в адрес португальца.
Следующий соперник "Челси" определится позднее в результате жеребьевки. Полуфинальные поединки пройдут 22 и 23 апреля на "Уэмбли".
Кубок Англии
1/4 финала
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 (0:0)
Гол: Канте, 51.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас, 81), Диегу Коста (Батшуайи, 90+4), Азар.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Рэшфорд, Мхитарян (Феллаини, 37), Янг (Лингард, 81).
Предупреждения: Эррера, 20. Янг, 79. Диегу Коста, 87.
Удаление: Эррера, 35.
Судья: Оливер.
13 марта. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/
"Gaga_rin"
Pablo_75....согласен, фол был, но не такой жесткий чтобы убивать такой матч...судья конечно должен был дать поиграть...но и Эрера хорош, по совокупности наиграл на 2 желтые за 35 минут. В равных составах Челси был посильнее, в любом случае победили заслуженно.
01:18
Pablo_75
У Бекивича всё-таки нет такой атаки, которая будет просто возить МЮ и не выпускать из штрафной. Стратегия матча будет несколько другая...
01:16
Басист
Очень хорошо, что МЮ 55 минут играл в меньшинстве и Челси их знатного повозил. Жаль, что не повозили их ещё полчаса дополнительного времени, это было бы просто прекрасно. Как же Рэшфорд во втором тайме не забил... Понравилось зато, что синие выиграли у красных, даешь в четверг такой же исход) P.S. Думаю, самым внимательным телезрителем этого матча был Бекиевич)
01:05
Kirillyurrich
теперь надо маура из еще одного турнира выбить
01:02
Pablo_75
А я не согласен, у меня в таких случаях всегда ощущение что меня буквально обворовали. Фол в центре не был настолько грубым, чтобы за него обязательно давать вторую жёлтую. Судья своим решением совершенно изменил ход матча, смотреть было неинтересно, а конечный результат совершенно предрешён. Ну а глядя на Челси, на эту безотказную машину, я всё ловлю себя на мысли - а сможет ли она в ЛЧ так катать, скажем, Ювентус или Атлетико? Или это всё только для внутреннего пользования?...
01:00
RobertH
К чему в названии статьи вот эта подлизандовская добавка-"МЮ проиграл в меньшинстве"?Там меньшинство было заслуженное.Традиционная тактика Моуриньо ,в расчете на хамство и вырубание игроков соперника очень быстро дала сбой.Попался нормальный арбитр и быстро остудил особэнного....А дальше было избиение и триумф Де Хеа.И все дела...Особэнному не видать ни Кубка,ни чемпионства,ни ЛЕ,и даже ,возможно,и места в зоне ЛЧ ему не видать...И домой!
00:49