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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом", Ибрагимович забил гол

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"Манчестер Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вест Хэмом" - 1:1. Голы забили нападающие Диафра Сако и Златан Ибрагимович.

"МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" расположился на 16-й строчке.

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Премьер-лига

13-й тур 

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:1 (1:1)

Голы: Сако, 2 - штрафной (0:1). Ибрагимович, 21 (1:1). 

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Джоунс, Дармиан, Рэшфорд (Руни, 65), Погба, Эррера, Мата (Мхитарян, 65), Лингард (Феллаини, 85), Ибрагимович.

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Антонио, Огбонна, Коллинс, Куяте, Крессуэлл, Нобл, Обианг, Пайет (Фегули, 90+4), Ланцини (Айю, 74), Сако (Флетчер, 66).

Предупреждения: Погба, 27. Феллаини, 88. Крессуэлл, 90. Валенсия, 90+1. 

Судья: Мосс.

27 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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