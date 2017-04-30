"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Суонси"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разделил очки с "Суонси" – 1:1. На гол Уэйна Руни валлийцы ответили мячом Гильфи Сигурдссона. "Красные дьяволы" остались на пятом месте в таблице премьер-лиги. "Суонси" идет на 18-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

35-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Суонси" – 1:1 (1:0)

Голы: Руни, 45+3 - с пенальти (1:0). Сигурдссон, 79 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Блинд, Шоу (Валенсия, 9), Байи (Дармиан, 61), Кэррик, Янг, Эррера, Лингард, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль, Рэшфорд.

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Кингсли, Моусон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Фер, 61), Бриттон (Монтеро, 65. Ольссон, 72), Кэрролл, Льоренте, Айю.

Предупреждения: Бриттон, 15. Марсьяль, 19. Лингард, 44. Фернандес, 89.

Судья: Суорбрик.

30 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".