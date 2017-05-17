"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном", Ромеро отразил пенальти

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 0:0. Уже на шестой минуте хозяева могли открыть счет, но Маноло Габбьядини не сумел переиграть с точки Серхио Ромеро.

Безвыигрышная серия "красных дьяволов" в премьер-лиге достигла уже пяти матчей. Команда Жозе Моуринью осталась на шестом месте в турнирной таблице. "Святые" идут восьмыми.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

Перенесенный матч

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнатед" – 0:0

Нереализованный пенальти: Габбьядини, 6 (вратарь).

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш (Пье, 69), Йосида, Стивенс, Таргетт, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз (Буфаль, 77), Габбьядини (Родригес, 63).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Джоунс, Байи, Туанзебе (Кэррик, 64), Феллаини (Эррера, 75), Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Руни, Марсьяль.

Предупреждения: Ромеу, 10. Седрик Суариш, 37. Джоунс, 51.

Судья: Дин.

17 мая. Саутгемптон. Стадион "Сэнт-Мери".