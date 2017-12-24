"Манчестер Юнайтед" сомневается в том, стоит ли продлевать контракт с Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно игрой команды в последнее время. В связи с этим клуб может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером Жозе Моуринью.
В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 42 очка. Подопечные Моуринью отстают от "Манчестер Сити" на 13 очков.
Отметим, что Моуринью возглавил команду в прошлом году. Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Molochnik1972
Полностью согласен с комментами, ни одну команду Маура смотреть не могу, скука невыносимая
14:46
teller
время моура прошло, титул конеш может и выиграет, но перспектив с ним никаких для мю. и то, как он налажал с трансферами в челси - продал де брейне, лукаку и салаха, тоже показатель, катарцы будут глупцами, если его позовут.
14:31
Sterx
Manted давно пора,скучная и трусливая игра, одна и та же тактика.. ======================================================================================================== Полностью с Вами согласен. Не перевариваю Щити, но какую игру Пеп поставил во 2-й год работы с командой-красота. А Жозе...Ну его в ПСЖ!
14:30
Manted
давно пора,скучная и трусливая игра, одна и та же тактика..
14:09