14:02 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" сомневается в том, стоит ли продлевать контракт с Моуринью

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Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно игрой команды в последнее время. В связи с этим клуб может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером Жозе Моуринью.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 42 очка. Подопечные Моуринью отстают от "Манчестер Сити" на 13 очков.

Отметим, что Моуринью возглавил команду в прошлом году. Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Molochnik1972

Полностью согласен с комментами, ни одну команду Маура смотреть не могу, скука невыносимая

14:46

teller

время моура прошло, титул конеш может и выиграет, но перспектив с ним никаких для мю. и то, как он налажал с трансферами в челси - продал де брейне, лукаку и салаха, тоже показатель, катарцы будут глупцами, если его позовут.

14:31

Sterx

Manted давно пора,скучная и трусливая игра, одна и та же тактика.. ======================================================================================================== Полностью с Вами согласен. Не перевариваю Щити, но какую игру Пеп поставил во 2-й год работы с командой-красота. А Жозе...Ну его в ПСЖ!

14:30

Manted

давно пора,скучная и трусливая игра, одна и та же тактика..

14:09