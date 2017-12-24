"Манчестер Юнайтед" сомневается в том, стоит ли продлевать контракт с Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно игрой команды в последнее время. В связи с этим клуб может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером Жозе Моуринью.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 42 очка. Подопечные Моуринью отстают от "Манчестер Сити" на 13 очков.

Отметим, что Моуринью возглавил команду в прошлом году. Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.