"Манчестер Юнайтед" - самый дорогой клуб в мире

Международная сеть бизнес-консалтинговых компаний KPMG опубликовала традиционное исследование, в котором оценила стоимость ведущих футбольных клубов Европы. В анализе использованы данные на 1 января 2017 года. Таким образом успехи клубов в уходящем сезоне не учитывались.

Оценка стоимости предприятия основана на так называемом "методе финансового мультипликатора дохода": оценивается отношение стоимости предприятия к величине дохода от реализации товаров и услуг.

В списке представлены 32 самых дорогих клуба Старого Света. Их общая стоимость составляет 29,9 миллиарда евро. Это на 14 процентов больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок продемонстрировал рост.

На первой строчке в рейтинге "Манчестер Юнайтед", который стал первым клубом, стоимость которого перевалила за три миллиарда евро.

Финалисты текущей Лиги чемпионов "Реал" (2,9 миллиарда) и "Ювентус" (1,2 миллиарда) занимают вторую и девятую строчки соответственно.

В первой десятке сразу 6 английских клубов. "Тоттенхэм" вытеснил из десятки "ПСЖ".

При этом любопытно, что "Манчестер Сити" обошел "Арсенал". А чемпион премьер-лиги прошлого сезона "Лестер" вошел в число 32 лучших с сразу занял высокое 16-е место. Также впервые в рейтинге оказались "Атлетик" из Бильбао и "Бешикташ".

Среди 32 клубов только 6 представляют не ведущие 5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция): это помимо "Бешикташа" "Галатасарай", "Фенербахче", "Бенфика", "Аякс" и ПСВ. Российские клубы в рейтинге не фигурируют...

Несмотря на доминирование английских клубов, только у Испании есть сразу два, стоимость которых выше 2 миллиардов - "Реал" и "Барселона". При этом стоимость "Атлетико" выросла сразу на 34 процента, а "Севильи" - на 44 процента. (Филипп ПАПЕНКОВ)