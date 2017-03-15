"Манчестер Юнайтед" разорвет контракт со Швайнштайгером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер предстоящим летом покинет клуб. Согласно The Sun, руководство команды хочет разорвать контракт с хавбеком, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью. При этом немцу будет выплачена компенсация.

Кроме того, как утверждает источник, Швайнштайгер, ранее заявлявший о желании продолжить карьеру в МЛС, уже связался с клубом "Чикаго Файр" на предмет выступлений за команду из штата Иллинойс.