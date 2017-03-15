15:53 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" разорвет контракт со Швайнштайгером

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер предстоящим летом покинет клуб. Согласно The Sun, руководство команды хочет разорвать контракт с хавбеком, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью. При этом немцу будет выплачена компенсация.

Кроме того, как утверждает источник, Швайнштайгер, ранее заявлявший о желании продолжить карьеру в МЛС, уже связался с клубом "Чикаго Файр" на предмет выступлений за команду из штата Иллинойс.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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de Vuelo

вот типичный немец, сразу на нем ассоциируется фуружка. Тер штеген тоже с револьвером кажется по вратарской ходит))

16:18

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