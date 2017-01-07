17:20 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в 1/32 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с крупным счетом оыбграл "Рединг" (4:0). Дублем отметился нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд. Уэйн Руни, забивший свой 249-й мяч в футболке "Манчестер Юнайтед", догнал по количеству голов легендарного Бобби Чарльтона, который выступал за клуб с 1954 по 1973 год.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0 (2:0)

Голы: Руни, 7 (1:0). Марсьяль, 15 (2:0). Рэшфорд, 75 (3:0). Рэшфорд, 79 (4:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо (Джоунс, 19), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Феллаини, Янг, Мата (Фосу-Менса, 78), Руни, Марсьяль, Рэшфорд.

Предупреждение: Янг, 54.

Судья: Марринер.

7 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/32/

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