"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в 1/32 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с крупным счетом оыбграл "Рединг" (4:0). Дублем отметился нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд. Уэйн Руни, забивший свой 249-й мяч в футболке "Манчестер Юнайтед", догнал по количеству голов легендарного Бобби Чарльтона, который выступал за клуб с 1954 по 1973 год.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0 (2:0)

Голы: Руни, 7 (1:0). Марсьяль, 15 (2:0). Рэшфорд, 75 (3:0). Рэшфорд, 79 (4:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо (Джоунс, 19), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Феллаини, Янг, Мата (Фосу-Менса, 78), Руни, Марсьяль, Рэшфорд.

Предупреждение: Янг, 54.

Судья: Марринер.

7 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.