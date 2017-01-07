"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в 1/32 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с крупным счетом оыбграл "Рединг" (4:0). Дублем отметился нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд. Уэйн Руни, забивший свой 249-й мяч в футболке "Манчестер Юнайтед", догнал по количеству голов легендарного Бобби Чарльтона, который выступал за клуб с 1954 по 1973 год.
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0 (2:0)
Голы: Руни, 7 (1:0). Марсьяль, 15 (2:0). Рэшфорд, 75 (3:0). Рэшфорд, 79 (4:0).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо (Джоунс, 19), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Феллаини, Янг, Мата (Фосу-Менса, 78), Руни, Марсьяль, Рэшфорд.
Предупреждение: Янг, 54.
Судья: Марринер.
7 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/32/