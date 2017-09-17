"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0 в матче 5-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью не потерпела ни одного поражения со старта турнира. "Эвертон" не знает побед в чемпионате с 12 августа.

Свой первый гол на "Олд Траффорд" за 1345 дней забил защитник Антонио Валенсия. Также по голу забили Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и вышедший на замену Антони Марсьяль.

"Юнайтед" идет на втором месте в турнирной таблице, "Ириски" располагаются на 18-й строчке.

Чемпионат Англии

5-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" – 4:0 (1:0)

Голы: Валенсия, 4 (1:0). Мхитарян, 83 (2:0). Лукаку, 89 (3:0). Марсьяль, 90+2 - с пенальти (4:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Джоунс, Янг, Мата (Эррера, 77), Феллаини, Матич, Мхитарян (Марсьяль, 88), Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Ягелка, Уильямс, Мартина, Гуйе (Калверт-Льюин, 76), Шнейдерлен, Дэйвис (Рамирес, 66), Сигурдссон, Бэйнс, Руни (Миральяс, 82).

Предупреждения: Уильямс, 63. Байи, 82.

Судья: Марринер.

17 сентября. Манчестер. Стадион Old Trafford.