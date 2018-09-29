"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" в матче 7-го тура чемпионата Англии (1:3). Единственный гол в составе "красных дьяволов" забил нападающий Маркус Рэшфорд.

У "молотобойцев" отличились нападающие Фелипе Андерсон и Марко Арнаутович. Еще одни гол в свои ворота забил защитник "МЮ" Виктор Линделеф.

После семи туров "МЮ" занимает 8-е мсто, имея в активе 10 очков. "Вест Хэм" с 7 очками располагается на 12-й строчке.

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7-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (2:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 6 (1:0). Линделеф, 43 - в свои ворота (2:0). Рэшфорд, 71 (2:1). Арнаутович, 74 (3:1).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл, Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Ярмоленко (Снодграсс, 72), Фелипе Андерсон (Диангана, 90+3).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Шоу, Линделеф (Рэшфорд, 57), Феллаини, Янг, Погба (Фред, 70), Матич, Мактоминэй, Лукаку, Марсьяль (Мата, 71).

Предупреждение: Янг, 78.

Судья: Оливер (Англия).

29 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".

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