"Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону" в матче второго тура чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 2:3.
Голами в составе "Брайтона" отметились форвард Гленн Маррей, защитник Шейн Даффи и хавбек Паскаль Гросс. У "красных дьяволов" отличились нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Поль Погба.
АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019
2-й тур
"Брайтон & Хоув" - "Манчестер Юнайтед" - 3:2 (3:1)
Голы: Маррей, 25 (1:0). Даффи, 27 (2:0). Лукаку, 34 (2:1). Гросс, 44 - с пенальти (3:1). Погба, 90+5 - с пенальти (3:2).
"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк (Балогун, 20), Гросс (Каяль, 90), Преппер, Стивенс, Марч, Кноккарт, Маррей (Локадиа, 90+3).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Янг, Мата (Лингард, 46), Погба, Фред, Перейра (Рэшфорд, 46), Лукаку, Марсьяль (Феллаини, 60).
Предупреждения: Марсьяль, 45+2. Маррей, 67.
Судья: Френд (Англия).
19 августа. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".
Турнирная таблица чемпионата Англии - здесь