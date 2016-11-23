"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Ибрагимовичем на год

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем. Клуб воспользовался опцией, которая позволяла подписать контракт еще на год.

Ибрагимович подписал контракт с "МЮ" по схеме "1+1" летом 2016 года. Ранее футболист заявлял, что после окончания контракта с английской командой может попробовать свои силы в MLS.

"Ситуация простая – есть схема "1+1" и мы воспользовались этой опцией. Футболист счастлив в "МЮ" и приносит команде пользу. Возможно, это последний большой вызов для Ибрагимовича. Это идеальный вариант для него", – приводит слова главного тренера команды Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед".

35-летний форвард провел в этом сезоне 17 матчей и забил восемь мячей.