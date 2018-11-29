"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Давидом Де Хеа еще на сезон

Как сообщает Sky Sports, руководство "Манчестер Юнайтед" активировало опцию продления контракта еще на один сезон с испанским вратарем команды Давидом Де Хеа. Она была включена в действующее соглашение футболиста, срок которого заканчивается летом 2019 года.

Таким образом, контракт голкипера с "красными дьяволами" продлен до лета 2020 года.

Ранее стало известно о желании Де Хеа быть самым высокооплачиваемым игроком команды, наряду с Алексисом Санчесом. Сейчас чилиец получает 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в то время как Де Хеа довольствуется 200 тысячами фунтов за тот же период времени.

СМИ: Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "МЮ"