"Манчестер Юнайтед" прервал серию поражений в игре с "Нортхэптоном"

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Нортхэмптону" (3:1), представляющему третий дивизион страны. Голами у "красных дьяволов" отметились Майкл Кэррик, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд. Для подопечных Жозе Моуринью эта победа стала первой после трех поражений подряд (с учетом всех турниров.
В другом поединке "Саутгемптон" дома обыграл "Кристал Пэлас" (2:0), а "Фулхэм" уступил "Бристоль Сити" – 1:2. Причем "дачники" еще и не реализовали пенальти. Автором единственного гола у них стал Лукас Пиазон, арендованный у "Челси".
Англия
Кубок лиги
1/16 финала
"Нортхэмптон Таун" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3 (1:1)
Голы: Кэррик, 17 (0:1). Ревелл, 42 – с пенальти (1:1). Эррера, 68 (1:2). Рэшфорд, 75 (1:3).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Янг, Шнейдерлен (Феллаини, 73), Эррера, Депай (Ибрагимович, 55), Фосу-Менса (Рэшфорд, 55), Руни.
Предупреждение: Блинд, 74.
Судья: Аттуэлл.
21 сентября. Нортхэмптон. Стадион Sixfields Stadium.
"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 2:0 (1:0)
Голы: Остин, 33 – с пенальти (1:0). Хескет, 63 (2:0).
"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Жозе Фонти, Мартина, Таргетт, Класи, Уорд-Проуз, Рид, Хескет (Хейбьерг, 77), Лонг (Тадич, 88), Остин (Редмонд, 57).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Данн (Келли, 19), Уорд, Дилейни, Фрайерс, Кабай, Сако (Бентеке, 65), Матч (Панчеон, 69), Ли Чхон Ен, Заа, Уикхэм.
Предупреждения: Таргетт, 80. Кабай, 85.
Судья: Эдкок.
21 сентября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.
"Фулхэм" – "Бристоль Сити" – 1:2 (1:1)
Голы: Пиазон, 14 (1:0). Уилбрэм, 45 (1:1). Абрахам, 90 (1:2).
Нереализованный пенальти: Вудроу (Ф), 51 (вратарь).
Судья: Дэйвис.
21 сентября. Лондон. Стадион Craven Cottage.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2016-2017/playoff/