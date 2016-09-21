"Манчестер Юнайтед" прервал серию поражений в игре с "Нортхэптоном"

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Нортхэмптону" (3:1), представляющему третий дивизион страны. Голами у "красных дьяволов" отметились Майкл Кэррик, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд. Для подопечных Жозе Моуринью эта победа стала первой после трех поражений подряд (с учетом всех турниров.

В другом поединке "Саутгемптон" дома обыграл "Кристал Пэлас" (2:0), а "Фулхэм" уступил "Бристоль Сити" – 1:2. Причем "дачники" еще и не реализовали пенальти. Автором единственного гола у них стал Лукас Пиазон, арендованный у "Челси".

Англия

Кубок лиги

1/16 финала

"Нортхэмптон Таун" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3 (1:1)

Голы: Кэррик, 17 (0:1). Ревелл, 42 – с пенальти (1:1). Эррера, 68 (1:2). Рэшфорд, 75 (1:3).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Янг, Шнейдерлен (Феллаини, 73), Эррера, Депай (Ибрагимович, 55), Фосу-Менса (Рэшфорд, 55), Руни.

Предупреждение: Блинд, 74.

Судья: Аттуэлл.

21 сентября. Нортхэмптон. Стадион Sixfields Stadium.

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 2:0 (1:0)

Голы: Остин, 33 – с пенальти (1:0). Хескет, 63 (2:0).

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Жозе Фонти, Мартина, Таргетт, Класи, Уорд-Проуз, Рид, Хескет (Хейбьерг, 77), Лонг (Тадич, 88), Остин (Редмонд, 57).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Данн (Келли, 19), Уорд, Дилейни, Фрайерс, Кабай, Сако (Бентеке, 65), Матч (Панчеон, 69), Ли Чхон Ен, Заа, Уикхэм.

Предупреждения: Таргетт, 80. Кабай, 85.

Судья: Эдкок.

21 сентября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

"Фулхэм" – "Бристоль Сити" – 1:2 (1:1)

Голы: Пиазон, 14 (1:0). Уилбрэм, 45 (1:1). Абрахам, 90 (1:2).

Нереализованный пенальти: Вудроу (Ф), 51 (вратарь).

Судья: Дэйвис.

21 сентября. Лондон. Стадион Craven Cottage.