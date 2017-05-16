"Манчестер Юнайтед" преодолеет отметку в один миллиард фунтов стерлингов призовых

"Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона преодолеет отметку в один миллиард фунтов стерлингов призовых за все время выступлений в премьер-лиге (начиная с 1992 года), информирует Daily Mail. Это единственная команда в Англии, получившая такую сумму. По данным финансовой компании Spreadex, сейчас в копилке клуба пока 870,3 миллиона фунтов. За этот сезон "МЮ" получит порядка 100 - 150 миллионов.

Второе место в этом рейтинге занимает "Арсенал". Он за все время существования премьер-лиги получил 842,8 миллиона призовых. Замыкает тройку "Ливерпуль" (815,4).

В десятку также вошли "Челси" (815,36), "Тоттенхэм" (750,28), "Манчестер Сити" (723,49), "Эвертон" (700, 26), "Ньюкасл" (649,35), "Астон Вилла" (649,23) и "Вест Хэм" (585,2).