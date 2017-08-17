"Манчестер Юнайтед" предложит Ибрагимовичу должность в тренерском штабе

"Манчестер Юнайтед" готов предложить нападающему Златану Ибрагимовичу должность в тренерском штабе клуба после завершения карьеры, сообщает The Independent. В этом заинтересован главный тренер Жозе Моуринью, который высоко оценивает влияние 35-летнего игрока на команду.

Отмечается, что Ибрагимович сможет передавать игрокам свой опыт, а также быть связующим звеном между тренером и футболистами.

Напомним, что в прошлом сезоне Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед", летом истекло его соглашение с клубом, а в данный момент он восстанавливается после травмы. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о заключении нового контракта. В прошлом сезоне форвард провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 8 голевых передач.