"Манчестер Юнайтед" предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего защитника

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Guardian, клуб из Манчестера предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего англичанина.
Отмечается, что к футболисту проявляют интерес "Тоттенхэм" и "Реал". В случае покупки Сессеньона "МЮ" готов расстаться с защитником Люком Шоу.
В текущем сезоне Сессеньон провел за "Фулхэм" 22 матча в чемпионшипе, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Thergothon
*40 евро
11:39
Thergothon
Да и за Шоу заплатили 40 или больше. Хотя тоже был сопляк. Травма, конечно, тяжелая была, но все-таки.... мир, действительно, сошел с ума.
11:38
Serenky25
Станки печатают фунты и баксы подрывая мировые экономики.
11:13
Stanislav1989
25 млн фунтов за 17-летнего юнца? *crazy* Мир ещё сильнее сходит с ума. А вдруг не заиграет? Пацан ещё психологически не сформировался, но в него уже вкладывают столько.
10:55