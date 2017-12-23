"Манчестер Юнайтед" предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего защитника

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Guardian, клуб из Манчестера предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего англичанина.

Отмечается, что к футболисту проявляют интерес "Тоттенхэм" и "Реал". В случае покупки Сессеньона "МЮ" готов расстаться с защитником Люком Шоу.

В текущем сезоне Сессеньон провел за "Фулхэм" 22 матча в чемпионшипе, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.