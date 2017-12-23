09:49 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего защитника

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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Guardian, клуб из Манчестера предложит 25 миллионов фунтов за 17-летнего англичанина.

Отмечается, что к футболисту проявляют интерес "Тоттенхэм" и "Реал". В случае покупки Сессеньона "МЮ" готов расстаться с защитником Люком Шоу.

В текущем сезоне Сессеньон провел за "Фулхэм" 22 матча в чемпионшипе, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thergothon

*40 евро

11:39

Thergothon

Да и за Шоу заплатили 40 или больше. Хотя тоже был сопляк. Травма, конечно, тяжелая была, но все-таки.... мир, действительно, сошел с ума.

11:38

Serenky25

Станки печатают фунты и баксы подрывая мировые экономики.

11:13

Stanislav1989

25 млн фунтов за 17-летнего юнца? *crazy* Мир ещё сильнее сходит с ума. А вдруг не заиграет? Пацан ещё психологически не сформировался, но в него уже вкладывают столько.

10:55