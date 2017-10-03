"Манчестер Юнайтед" поздравил Ибрагимовича с днем рождения

"Манчестер Юнайтед" на странице в Твиттере поздравил нападающего Златана Ибрагимова с днем рождения. Сегодня шведу исполняется 36 лет.
– Наслаждайся твоим днем, Златан, – говорится в сообщении "МЮ".
Напомним, что сейчас форвард восстанавливается после травмы колена, полученной в апреле в матче Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). В конце августа "красные дьяволы" подписали с Ибрагимовичем контракт на один год. Главный тренер команды Жозе Моуринью ранее говорил, что рассчитывает на форварда во второй половине сезона.
Enjoy your day, @Ibra_Official! 🎉 pic.twitter.com/O57qNYAqqr– Manchester United (@ManUtd) 3 октября 2017 г.