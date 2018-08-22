"Манчестер Юнайтед" потратил 774,5 миллиона фунтов стерлингов после ухода Фергюсона

За последние 5 лет "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке потратил 774,53 миллиона фунтов стерлингов. После ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера в 2013 году самыми дорогими покупками английского клуба стали Поль Погба (94,5 миллиона фунтов), Ромелу Лукаку (76,2 миллиона фунтов) и Анхель Ди Мария (67,5 миллиона фунтов). За это время с командой работали три специалиста: Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью.
- Манчестер Юнайтед
- Жозе Моуринью
- Луи ван Гал
- Дэвид Мойес
- Алекс Фергюсон
- Ромелу Лукаку
- Анхель Ди Мария
- Поль Погба