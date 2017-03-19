"Манчестер Юнайтед" после "Ростова" обыграл "Мидлсбро"

"Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Мидлсбро" - 3:1. По голу в составе гостей забили Маруан Феллаини, Джесси Лингард и Антонио Валенсия. Эта победа позволила "красным дьяволам" обойти "Арсенал" и выйти на пятое место в турнирной таблице. От "Ливерпуля", занимающего четвертую строчку, команду Жозе Моуринью отделяет три очка.

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Премьер-лига

29-й тур

"Мидлсбро" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (0:1)

Голы: Феллаини, 30 (0:1). Лингард, 63 (0:2). Гестед, 77 (1:2). Валенсия, 90+3 (1:3).

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Эспиноса, Гибсон, Даунинг, Лидбиттер (Траоре, 68), Рамирес (Гестед, 68), де Рон, Клейтон, Негредо.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Байи, Кэррик, Феллаини, Янг, Мата (Рохо, 69), Лингард (Марсьяль, 80), Рэшфорд (Дармиан, 90).

Предупреждения: Джоунс, 25. Клейтон, 33.

Судья: Мосс.

19 марта. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.