"Манчестер Юнайтед" попросил полицию помочь опознать фанатов, певших про Лукаку

"Манчестер Юнайтед" обратился в полицию с просьбой предоставить видеозапись и помочь идентифицировать болельщиков, которые пели песню про нападающего Ромелу Лукаку во время матча с "Саутгемптоном", информирует BBC.

В песне поклонники "красных дьяволов" отмечают: "Ромелу Лукаку! Наш бельгийский голеадор и гений! У него 60-сантиметровый пенис, и он забивает все наши голы, а член у него до пальцев ног".

Ранее организация по борьбе с дискриминацией Kick It Out сочла эту песню расистской. Отмечалось, что она отражает расистские стереотипы, и поэтому ее необходимо запретить.