"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что Блинд возвращается в "Аякс"

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Аяксом" о переходе в голландский клуб защитника Дэйли Блинда, сообщает официальный сайт "МЮ". Более подробная информация о переходе станет известна после его официального оформления.

По информации ВВС, 28-летний голландец вернется в "Аякс" за 14 миллионов фунтов, при этом благодаря бонусам сумма может вырасти до 18,5 млн. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Защитник перешел в "МЮ" из "Аякса" в 2014 году за 13,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах.