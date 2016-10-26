"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в Кубке лиги

"Манчестер Юнайтед" на своем поле нанес поражение "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка лиги со счетом 1:0. Единственный гол забил Хуан Мата на 54-й минуте.

После 65-й минуты "Манчестер Юнайтед" отошел на свою половину поля и успешно защитил победный результат, который вывел команду в 1/4 финала Кубка лиги.

Кубок лиги

1/8 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Мата, 54.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Блинд, Шоу, Мата (Шнейдерлен, 73), Кэррик, Эррера, Погба, Рэшфорд (Лингард, 81), Ибрагимович.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Маффео, Компани (Коларов, 46), Отаменди, Клиши, Фернанду Режес, Нолито (Агуэро, 71), Алейкс Гарсия, Хесус Навас, Ихеаначо, Сане (Стерлинг, 63).

Предупреждения: Ихеаначо, 13. Валенсия, 26. Погба, 90+1. Ибрагимович, 90+1.

Судья: Дин (Англия).

26 октября. Манчестер. Стадион "Old Trafford".