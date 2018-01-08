"Манчестер Юнайтед" отправился на сбор в Дубай

Игроки и тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" сегодня утром отправились в Дубай, информирует пресс-служба "красных дьяволов". Отмечается, что в ОАЭ команда проведет тренировочный лагерь.
После того, как в Англии завершился boxing day, в премьер-лиге наступила недельная пауза. "МЮ" решил провести мини-сбор в ОАЭ. Следующая встреча состоится 15 января - манкунианцы сыграют со "Стоук Сити".
После 22 туров "Манчестер Юнайтед" занимает 2-е место. В активе команды 47 очков.
Heading to Dubai! 🇦🇪#MUFC are jetting off for a warm weather training camp in the Middle East: https://t.co/CWoMh6ij6C pic.twitter.com/SHIQOzXaXj– Manchester United (@ManUtd) 8 января 2018 г.