20:01 1 марта | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" отложит расширение "Олд Траффорд", чтобы приобрести нескольких футболистов

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Руководство "Манчестер Юнайтед", скорее всего, отложит начало работ по модернизации стадиона "Олд Траффорд". Владельцы команды хотели увеличить вместительность стадиона до 88 тысяч зрителей. В данный момент на трибунах могут уместиться 75 тысяч любителей футбола.

По информации Daily Mail, в данный момент более приоритетной задачей является покупка новых футболистов. Главный тренер клуба Жозе Моуринью рассчитывает приобрести несколько молодых игроков, поэтому расширение стадиона, вероятно, начнется позднее, чем планировалось. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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frisovasiliyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:07

SergeyKa

При прочтении подобных новостей про эту команду всё время вспоминаю, что предыдущему их тренеру денег на трансферы почти не выделяли и при этом успехи у команды были точно такие же.

00:15

crazysun78

Антигинеровцы..

20:46 1 марта

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