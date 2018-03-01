"Манчестер Юнайтед" отложит расширение "Олд Траффорд", чтобы приобрести нескольких футболистов

Руководство "Манчестер Юнайтед", скорее всего, отложит начало работ по модернизации стадиона "Олд Траффорд". Владельцы команды хотели увеличить вместительность стадиона до 88 тысяч зрителей. В данный момент на трибунах могут уместиться 75 тысяч любителей футбола.
По информации Daily Mail, в данный момент более приоритетной задачей является покупка новых футболистов. Главный тренер клуба Жозе Моуринью рассчитывает приобрести несколько молодых игроков, поэтому расширение стадиона, вероятно, начнется позднее, чем планировалось.
frisovasiliyy
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02:07
SergeyKa
При прочтении подобных новостей про эту команду всё время вспоминаю, что предыдущему их тренеру денег на трансферы почти не выделяли и при этом успехи у команды были точно такие же.
00:15
crazysun78
Антигинеровцы..
20:46 1 марта