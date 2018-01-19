"Манчестер Юнайтед" отказался от Криштиану Роналду из-за покупки Санчеса

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера нападающего "Реала" Криштиану Роналду, утверждает Marca. Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не видит необходимости в приобретении португальца из-за перехода из "Арсенала" Алексиса Санчеса. Подтверждением этого является седьмой номер, под которым будет играть чилиец в "Манчестере". Под тем же номером выступает Криштиану Роналду.

Также отмечается, что зимой английский клуб больше не собирается никого покупать, а летом может усилить полузащиту и оборону.

Напомним, что Санчес в ближайшее время должен перейти из "Арсенала" в "МЮ" в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна. Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".