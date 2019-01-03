"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд под руководством Сульшера

"Манчестер Юнайтед" в матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл "Ньюкасл" - 2:0. По голу во втором тайме забили нападающие Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд.

"МЮ" одержал четвертую победу подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера. Команда занимает шестое место в таблице с отставанием от пятого "Арсенала" в 3 очка. От лигочемпионской четверки "красных дьяволов" отделяют 6 очков.

В еще одной игре "Борнмут" и "Уотфорд" сыграли вничью - 3:3.

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21-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 64 (0:1). Рэшфорд, 80 (0:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Шер (Муто, 81), Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Шелви, 53), Ритчи, Хэйден, Рондон, Атсу, Перес (Кенеди, 69).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Шоу, Линделеф, Мата (Санчес, 63), Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Лукаку, 63), Рэшфорд (Лингард, 87).

Предупреждения: Ласкеллес, 28. Линделеф, 46. Шоу, 75.

Судья: Марринер.

2 января. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Борнмут" - "Уотфорд" - 3:3 (3:3)

Голы: Дини, 14 (0:1). Дини, 27 (0:2). Аке, 34 (1:2). Уилсон, 37 (2:2). Сема, 38 (2:3). Фрэйзер, 40 (3:3).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Гослинг, Лерма, Брукс, Станислас, Кинг, Фрэйзер (Муссе, 82), Уилсон (Айб, 81).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре (Клеверли, 57), Сема (Хьюз, 71), Дини, Деулофеу (Саксесс, 90).

Предупреждения: Дукуре, 29. Дини, 33. Капуэ, 50. Гослинг, 60. Холевас, 89.

Судья: Кут.

2 января. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".