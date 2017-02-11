"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд", Габбьядини снова забил за "Саутгемптон"

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле нанес поражение "Уотфорду" – 2:0. По голу забили Мата и Антони Марсьяль, который также ассистировал испанцу. Этот успех позволил "красным дьяволам" подняться на пятую строчку в турнирной таблице. "Шмели" опустились на 12-ю позицию.

В другом поединке "Саутгемптон" на выезде разгромил "Сандерленд" (4:0). Дублем отметился Маноло Габбьядини. Теперь на счету итальянца, перебравшегося в Англию из "Наполи", три гола в двух встречах премьер-лиги. "Святые" занимают десятое место в таблице. "Сандерленд" по-прежнему идет последним.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" – 2:0 (1:0)

Голы: Мата, 32 (1:0). Марсьяль, 60 (2:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Мата (Феллаини, 72), Эррера, Погба, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович.

"Уотфорд": Гомес, Бритос (Янмат, 46), Каткарт (Саксесс, 83), Предль, Кабуль, Холевас, Сарате (Окака Чука, 74), Капуэ, Клеверли, Ньянг, Дини.

Предупреждение: Валенсия, 90+2.

Судья: Мэдли.

11 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд"

"Сандерленд" – "Саутгемптон" – 0:4 (0:2)

Голы: Габбьядини, 30 (0:1). Габбьядини, 45 (0:2). Денайер, 89 - в свои ворота (0:3). Лонг, 90+2 (0:4).

"Сандерленд": Манноне, О`Ши (Пинар, 46), Овьедо, Коне, Джонс, Денайер, Ларссон (Борини, 58), Гибсон (Хазри, 81), Ндонг, Янузай, Дефо.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич (Хейбьерг, 82), Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Габбьядини (Лонг, 73).

Предупреждение: Хазри, 90+4.

Судья: Тирни.

11 февраля. Сандерленд. Стадион "Стэдиум оф Лайт".