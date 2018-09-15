"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд"

"Манчестер Юнайтед" победил "Уотфорд" в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1). В составе "красных дьяволов" отличились нападающий Ромелу Лукаку и защитник Крис Смоллинг. У хозяев поля голом отметился форвард Андре Грэй.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
5-й тур
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:2)
Голы: Лукаку, 35 (0:1). Смоллинг, 38 (0:2). Грэй, 65 (1:2).
"Уотфорд": Фостер, Янмат (Кико Фемения, 72), Каткарт (Саксесс, 88), Кабаселе, Холевас (Масина, 84), Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Дини, Грэй.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Байи, 90+2), Смоллинг, Линделеф, Феллаини, Янг, Погба, Матич, Санчес (Мактоминэй, 84), Лукаку, Лингард (Марсьяль, 71).
Предупреждения: Капуэ, 34. Холевас, 36. Матич, 70. Дини, 70. Валенсия, 81.
Удаление: Матич, 90+3.
Судья: Дин (Англия).
15 сентября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".