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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд"

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"Манчестер Юнайтед" победил "Уотфорд" в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1). В составе "красных дьяволов" отличились нападающий Ромелу Лукаку и защитник Крис Смоллинг. У хозяев поля голом отметился форвард Андре Грэй

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

5-й тур 

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:2)

Голы: Лукаку, 35 (0:1). Смоллинг, 38 (0:2). Грэй, 65 (1:2). 

"Уотфорд": Фостер, Янмат (Кико Фемения, 72), Каткарт (Саксесс, 88), Кабаселе, Холевас (Масина, 84), Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Дини, Грэй.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Байи, 90+2), Смоллинг, Линделеф, Феллаини, Янг, Погба, Матич, Санчес (Мактоминэй, 84), Лукаку, Лингард (Марсьяль, 71).

Предупреждения: Капуэ, 34. Холевас, 36. Матич, 70. Дини, 70. Валенсия, 81. 

Удаление: Матич, 90+3. 

Судья: Дин (Англия).

15 сентября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

Уотфорд - Манчестер Юнайтед

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