"Манчестер Юнайтед" обыграл "Рединг" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Это пятая победа при Сульшере

"Манчестер Юнайтед" в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом 2:0. Голы забили Хуан Мата и Ромелу Лукаку.
После отставки Жозе Моуринью при Уле Гуннаре Сульшере "МЮ" одержал пять побед с общим счетом 16:3. В чемпионате команда обыграла "Кардифф" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1) и "Ньюкасл" (2:0).
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 2:0 (2:0)
Голы: Мата, 22 - с пенальти (1:0). Лукаку, 45+4 (2:0).
"Шеффилд Уэнсдей" - "Лутон Таун" - 0:0
"Вест Бромвич Альбион" - "Уиган Атлетик" - 1:0 (1:0)
Гол: Сако, 31.
"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 1:3 (0:2)
Голы: Кноккарт, 31 (0:1). Биссума, 34 (0:2). Пью, 55 (1:2). Андоне, 64 (1:3).
"Вест Хэм Юнайтед" - "Бирмингем Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Арнаутович, 2 (1:0). Кэрролл, 90+1 (2:0).
"Шрусбери Таун" - "Стоук Сити" - 1:1 (1:0)
Голы: Норберн, 45+4 - с пенальти (1:0). Крауч, 78 (1:1).
"Бернли" - "Барнсли" - 1:0 (0:0)
Гол: Вуд, 90+2 - с пенальти.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2018-2019/32/