"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер", Лукаку не забил пенальти

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" со счетом 2:0 в матче 3-го тура чемпионата Англии. Хозяева одержали третью победу на старте турнира с разницей мячей 10:0 и возглавили турнирную таблице, на счету "Лис" – одна победа в трех встречах.

За "Юнайтед" голами отметились Маркус Рэшфорд и Маруан Феллаини. Свою пятую голевую передачу в этом сезоне отдал полузащитник Генрих Мхитарян. В начале второго тайма 11-метровый удар не смог реализовать форвард Ромелу Лукаку.

Чемпионат Англии

3-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" – 2:0 (0:0)

Голы: Рэшфорд, 70 – угловой (1:0). Феллаини, 82 (2:0).

Нереализованный пенальти: Лукаку (Манчестер Юнайтед), 53 (вратарь)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд, Мата (Рэшфорд, 67), Матич, Погба, Мхитарян (Феллаини, 74), Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Олбрайтон (Грэй, 60), Ндиди, Джеймс, Окадзаки (Кинг, 60), Махрез, Варди (Слимани, 76).

Предупреждения: Мхитарян, 54. Джеймс, 89. Шмайхель, 90+5.

Судья: Оливер (Англия).

26 августа. Манчестер. Стадион Old Trafford.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"