"Манчестер Юнайтед" обыграл "Кристал Пэлас", уступая в счете 0:2

"Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионат Англии обыграл "Кристал Пэлас" - 3:2. "Красные дьяволы" уступали со счетом 0:2 до 55-й минуты встречи, пропустив от Эндроса Таунсенда и Патрика ван Анхолта. После этого команда забила трижды - отличились Крис Смоллинг, Ромелу Лукаку и Неманья Матич.

В турнирной таблице "МЮ" занимает второе место с 62-мя очками. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" - 16 очков.

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29-й тур

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3 (1:0)

Голы: Таунсенд, 11 (1:0). ван Анхолт, 48 (2:0). Смоллинг, 55 (2:1). Лукаку, 76 (2:2). Матич, 90+1 (2:3).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Шлупп (Ридевалд, 80), Бентеке, Серлот.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 67), Линделеф, Смоллинг, Янг (Шоу, 67), Мактоминэй (Рэшфорд, 46), Матич, Погба, Санчес, Лукаку, Лингард.

Предупреждения: Мактоминэй, 42. Янг, 57. Таунсенд, 75. Матич, 90+3.

Судья: Суорбрик.

5 марта. Лондон. Стадион Selhurst Park.