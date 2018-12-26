"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1

"Манчестер Юнайтед" на своем поле одолел "Хаддерсфилд" со счетом 3:1, Поль Погба отметился дублем.

"Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд", благодаря дублю Поля Погба. Француз забил на 64-й и 78-й минутах. Еще один гол в первом тайме забил Неманья Матич. При счете 3:0 в пользу "красных дьяволов" гости сумели отыграть один мяч усилиями Матиаса Йергенсена.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 3:1 (1:0)

Голы: Матич, 28 (1:0). Погба, 64 (2:0). Погба, 78 (3:0). Йергенсен, 88 (3:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Далот (Янг, 54), Мата (Гомеш, 81), Погба, Матич, Фред (Эррера, 54), Лингард, Рэшфорд.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Притчард, Биллинг, Качунга (Леве, 57), Депуатр (Мунье, 74), Мбенза (Кванер, 63).

Предупреждения: Качунга, 23. Фред, 30.

Судья: Мосс.

26 декабря. Манчестер. Стадион Олд Траффорд.