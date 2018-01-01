"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" и обошел "Челси"

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Эвертон" в матче 22-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голы во втором тайме забили Антони Марсьяль и Джесси Лингард.

После 22 туров в активе команды Жозе Моуринью 47 очков. Таким образом, "МЮ" обошел в турнирной таблице "Челси", у которого 45 очков и одна игра в запасе. В активе "Эвертона" осталось 27 очков.

Чемпионат Англии

22-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:0)

Голы: Марсьяль, 57 (0:1). Лингард, 81 (0:2).

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Холгейт, Шнейдерлен, Влашич, Дэйвис, Руни (Маккарти, 62), Боласье (Леннон, 62), Ньясс (Калверт-Льюин, 81).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Рохо, Джоунс, Шоу, Линделеф, Мата (А.Туанзебе, 90+2), Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Рэшфорд, 77), Лингард (Блинд, 87).

Предупреждения: Руни, 43. Холгейт, 83.

Судья: Марринер.

01 января. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".