"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли", "Тоттенхэм" проиграл "Уотфорду"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в матче 4-го тура чемпионата Англии (2:0). Дубль в составе "красных дьяволов" оформил нападающий Ромелу Лукаку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
4-й тур
"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку, 27 (0:1). Лукаку, 44 (0:2).
Нереализованный пенальти: Погба, 69 (вратарь)
"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Воукс, 58), Макнейл (Барнс, 80), Леннон, Вуд (Выдра, 84).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Феллаини, Погба (Байи, 90+2), Матич, Санчес (Рэшфорд, 61), Лукаку, Лингард (Эррера, 77).
Предупреждения: Санчес, 18. Макнейл, 52. Бардсли, 71. Лукаку, 74. Шоу, 74.
Удаление: Рэшфорд, 71.
Судья: Мосс.
02 сентября. Бернли. Стадион "Turf Moor
В другом матче "Тоттенхэм" уступил "Уотфорду" (1:2).
"Уотфорд" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:1 (0:0)
Голы: Дукуре, 53 - в свои ворота (0:1). Дини, 69 (1:1). Каткарт, 76 (2:1).
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Мариаппа, 90), Дукуре, Хьюз (Чалоба, 85), Дини, Грэй (Саксесс, 70).
"Тоттенхэм Хотспур": Форм, Фертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 81), Триппьер, Дэйвис (Роуз, 89), Санчес, Дембеле (Уинкс, 86), Эриксен, Алли, Лукас, Кейн.
Предупреждения: Капуэ, 52. Дембеле, 68. Саксесс, 90+3.
Судья: Марринер.
02 сентября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".