"Манчестер Юнайтед" обошел "Реал" и "Барселону" в списке самых дорогих клубов мира

"Манчестер Юнайтед" является самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes. Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов. На втором месте расположилась "Барселона" (3,635). Тройку замыкает "Реал" (3,58), который четыре года подряд лидировал в списке.

Двадцатка самых дорогих футбольных клубов мира:

1. "Манчестер Юнайтед" – 3,689 миллиарда долларов

2. "Барселона" – 3,635

3. "Реал" – 3,58

4. "Бавария" – 2,713

5. "Манчестер Сити" – 2,083

6. "Арсенал" – 1,932

7. "Челси" – 1,845

8. "Ливерпуль" – 1,492

9. "Ювентус" – 1,258

10. "Тоттенхэм" – 1,058

11. "ПСЖ" – 841 миллион

12. "Боруссия" Д – 808

13. "Милан" – 802

14. "Атлетико" – 732

15. "Вест Хэм" – 634

16. "Шальке" – 629

17. "Рома" – 569

18. "Интер" – 537

19. "Лестер" – 413

20. "Наполи" – 379