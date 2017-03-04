"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Борнмут", Ибрагимович не забил пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом" – 1:1. Причем еще в концовке первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Эндрю Сермена. По голу забили Маркос Рохо и Джошуа Кинг, причем для экс-защитника "Спартака" это первый забитый мяч в английской премьер-лиге.

На 72-й минуте "красные дьяволы" заработали право на пенальти, но его не реализовал Златан Ибрагимович. Последний раз швед не забивал с точки в национальных чемпионатах в сентябре 2015 года.

"Манчестер Юнайтед" остался на шестом месте в турнирной таблице, упустив возможность обогнать "Арсенал" и "Ливерпуль". "Борнмут" занимает 14-ю позицию.

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27-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" – 1:1 (1:1)

Голы: Рохо, 23 (1:0). Кинг, 40 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 72 (вратарь).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Джоунс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Погба, Кэррик (Феллаини, 70), Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович.

"Борнмут": Боруц, А.Смит, Кук, Мингс (Каргилл, 78), Дэниэлс, Фрэйзер, Сермен, Артер, Кинг (Градель, 88), Пью (Гослинг, 46), Афобе.

Предупреждения: Артер, 13. Сермен, 33. Ибрагимович, 39. Кэррик, 58. Гослинг, 71. Рэшфорд, 80.

Удаление: Сермен, 45.

Судья: Френд.

4 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "МЮ" - "Борнмут"