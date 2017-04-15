"Манчестер Юнайтед": "Наши мысли сегодня с "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" отдал дань памяти жертвам трагедии на "Хиллсборо". 28 лет назад на стадионе в Шеффилде в результате давки погибло 96 болельщиков "Ливерпуля". Сегодня принципиальный соперник "МЮ" проведет традиционные памятные мероприятия.
"Наши мысли сегодня с "Ливерпулем" в память о 96 фанатах, погибших на "Хиллсборо", - говорится в официальном "Твиттере" "МЮ".
Our thoughts are with @LFC today in remembrance of the 96 fans who lost their lives at Hillsborough. pic.twitter.com/hHKTAJpLME– Manchester United (@ManUtd) 15 апреля 2017 г.