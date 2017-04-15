"Манчестер Юнайтед": "Наши мысли сегодня с "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" отдал дань памяти жертвам трагедии на "Хиллсборо". 28 лет назад на стадионе в Шеффилде в результате давки погибло 96 болельщиков "Ливерпуля". Сегодня принципиальный соперник "МЮ" проведет традиционные памятные мероприятия.

"Наши мысли сегодня с "Ливерпулем" в память о 96 фанатах, погибших на "Хиллсборо", - говорится в официальном "Твиттере" "МЮ".