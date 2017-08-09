"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Ибрагимовичем о подписании контракта

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как сообщает Sky Sports, английский клуб уже начал переговоры с 35-летним шведом.

В прошлом сезоне Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед" и прошел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач. В данный момент форвард восстанавливается после полученной травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

По причине повреждения "Манчестер Юнайтед" решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев.