"Манчестер Юнайтед" нацелился на Езила?

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может сменить клубную прописку, утверждает The Guardian. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Манчестер Юнайтед". На переходе игрока настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который работал с футболистом в "Реале". Специалист рассматривает подписание Езила как замену полузащитнику Генриху Мхитаряну, который демонстрирует невыразительную игру.
SPFAN
Невыразительная игра? А сколько раз он выходил на поле? Бред полнейший!
16:18
Ботаникум
Генриху надо уходить и от всё более неадекватного "Особенного" и уж тем более от, прости Господи, Райолы!
16:06
Lyova
Мхитаряну даже шанса нормального не дал себя проявить,уже замену ищет, еще в лице немецкого турка! Обидно! Мхитаряну надо переходить в Ливерпуль, Клопп его очень уважает, мне кажется изначально была ошибка переход в Ман.Ю., Мне кажется на его переход повлиял, Мине Райола,который заработал неплохие лавэ,в оптовой продаже игрок, ну если Ибра, Поль, на поле, Генрих даже в заявку не всегда попадает.
15:54