"Манчестер Юнайтед" нацелился на Езила?

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может сменить клубную прописку, утверждает The Guardian. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Манчестер Юнайтед". На переходе игрока настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который работал с футболистом в "Реале". Специалист рассматривает подписание Езила как замену полузащитнику Генриху Мхитаряну, который демонстрирует невыразительную игру.