"Манчестер Юнайтед" нацелился на Доннарумму

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед". Как утверждает The Mirror, английский клуб всерьез нацелился на итальянского вратаря. Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что миланцы пока не могут договориться с игроком, которому в субботу исполнилось 18 лет, о заключении контракта. Агентом футболиста является Мино Райола. Интерес к Доннарумме также проявляют "Челси", "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Однако сам он надеется договориться с "Миланом".