"Манчестер Юнайтед" на последних минутах упустил победу над "Эвертоном"

"Эвертон" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1). На гол Златана Ибрагимовича, забитый на 42-й минуте встречи, точным ударом с пенальти за минуту до окончания основного времени ответил Лейтон Бэйнс.

Команда Жозе Моуринью в восьми последних матчах премьер-лиги одержала одну победу. После 14 туров "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера - "Челси" - на 13 очков. "Эвертон" располагается на 8-й позиции, уступая по дополнительным показателям "Вест Бромвичу", также имеющему 20 очков.

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Премьер-лига

14-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 42 (0:1). Бэйнс, 89 - с пенальти (1:1).

"Эвертон": Стекеленбург, Коулман (Холгейт, 67), Мори, Уильямс, Бэйнс, Боласье (Эн.Валенсия, 68), Клеверли (Деулофеу, 65), Бэрри, Гуйе, Миральяс, Лукаку.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, А.Валенсия, Рохо, Джоунс, Дармиан, Мхитарян (Феллаини, 85), Эррера, Кэррик, Погба, Марсьяль (Рэшфорд, 83), Ибрагимович.

Предупреждения: Рохо, 16. Бэрри, 31. Феллаини, 88. де Хеа, 88. Лукаку, 90.

Судья: Оливер.

4 декабря. Ливерпуль. Goodison Park.