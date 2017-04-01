"Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии победителя не выявили - 0:0.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Байи, Кэррик, Феллаини, Янг, Мхитарян (Руни, 74), Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Брант, Ливермор, Шадли (Якоб, 68), Робсон-Кану (Рондон, 70), Макклин (Моррисон, 57).

Предупреждения: Рохо, 43. Ньом, 47. Ливермор, 87. Руни, 90+5. Феллаини, 90+5. Якоб, 90+5.

Судья: Дин.

1 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".