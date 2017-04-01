"Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии победителя не выявили - 0:0.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
30-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 0:0
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Байи, Кэррик, Феллаини, Янг, Мхитарян (Руни, 74), Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Брант, Ливермор, Шадли (Якоб, 68), Робсон-Кану (Рондон, 70), Макклин (Моррисон, 57).
Предупреждения: Рохо, 43. Ньом, 47. Ливермор, 87. Руни, 90+5. Феллаини, 90+5. Якоб, 90+5.
Судья: Дин.
1 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/