"Манчестер Юнайтед" и "Стоук" обменялись голами

"Манчестер Юнайтед" и "Стоук" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии. У хозяев отличился Антони Марсьяль, у гостей гол на счету Джо Аллена.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Стоук Сити" – 1:1 (0:0)

Голы: Марсьяль, 69 (1:0). Аллен, 82 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Лингард (Марсьяль, 67), Погба, Эррера (Депай, 84), Мата (Руни, 67), Рэшфорд, Ибрагимович.

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шачири (Бардсли, 90), Кэмерон, Уилан, Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77).

Предупреждения: Валенсия, 13. Эррера, 55. Ибрагимович, 56.

Судья: Мэдли.

2 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".