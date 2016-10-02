"Манчестер Юнайтед" и "Стоук" обменялись голами

"Манчестер Юнайтед" и "Стоук" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии. У хозяев отличился Антони Марсьяль, у гостей гол на счету Джо Аллена.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Стоук Сити" – 1:1 (0:0)
Голы: Марсьяль, 69 (1:0). Аллен, 82 (1:1).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Лингард (Марсьяль, 67), Погба, Эррера (Депай, 84), Мата (Руни, 67), Рэшфорд, Ибрагимович.
"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шачири (Бардсли, 90), Кэмерон, Уилан, Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77).
Предупреждения: Валенсия, 13. Эррера, 55. Ибрагимович, 56.
Судья: Мэдли.
2 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
teller
такое бабло потратить и ноль игры. ван гал хоть молодежь наигрывал, моур и их загубит. пора жозе в китай))
16:32
SPFAN
МЮ днари!
16:20
ATA
мауринья пора уходить
16:17
maxscorp78
пора удирать...пора брат пора)
16:02